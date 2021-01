Un nuovo dispositivo potrebbe presto entrare a far parte della serie Samsung Galaxy Tab S7. Le notizie più recenti, emerse grazie al noto portale Sammobile, ritengono che il colosso sia già a lavoro sul nuovo tablet da lanciare e che questo potrebbe essere chiamato Samsung Galaxy Tab S7 Lite.

Samsung Galaxy Tab S7 Lite: il colosso potrebbe essere a lavoro su un nuovo tablet!

Alcune fonti ritengono che il colosso sia a lavoro su un nuovo tablet appartenente alla famiglia Galaxy Tab S7 e che questo potrebbe presto essere presentato. Sono emersi infatti tre nomi in codice che sembrano indicare le tre varianti Wi-Fi, LTE e 5G in cui potrebbe arrivare il presunto Galaxy Tab S7 Lite.

Dalle poche notizie emerse fino a questo momento, ancora precoci per poter avanzare ipotesi in merito al design e alle specifiche tecniche che potrebbero distinguere il dispositivo in arrivo da quelli già in commercio, è comunque possibile desumere che Samsung potrebbe essere a lavoro anche su una versione Plus o XL la cui differenza sostanziale rispetto ai modelli noti riguarderà le dimensioni del display. Questa versione potrebbe essere indicata con il nome Galaxy Tab S7 Lite o Galaxy Tab S8e.

Purtroppo le informazioni non sono ancora molte quindi risulta impossibile trarre delle conclusioni e avanzare ipotesi in merito al periodo nel quale Samsung potrebbe rilasciare il suo Galaxy Tab S7 Lite. E’ certo che, qualora le indiscrezioni si rivelassero fondate, maggiori notizie verranno a galla dando l’opportunità di conoscere i dettagli del nuovo dispositivo.