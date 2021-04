Carrefour prova a seguire l’ondata di sconti dei principali supermercati italiani, anche legati al mondo della tecnologia generale, proponendo occasioni importanti su alcuni modelli di telefonia legati alla fascia medio-bassa del mercato, e senza porre limitazioni di alcun tipo.

Avete capito bene, se vorrete approfittare dei vari sconti attivati da Carrefour, potrete semplicemente recarvi in uno dei tantissimi negozi sul territorio italiano, ed acquistare il prodotto desiderato (non vengono poste limitazioni nemmeno sulle scorte disponibili). L’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di godere degli stessi prezzi online sul sito ufficiale, tutto il resto è lecito.

Carrefour: quali sono i prezzi più bassi

I prezzi più bassi attualmente disponibili da Carrefour, passano per l’iPhone 12, sopratutto per la riduzione che l’azienda ha deciso di applicare al prodotto stesso. Consapevoli della sua recente presentazione sul mercato mondiale, la richiesta di 819 euro, per la variante da 64GB, appare essere più che ragionevole.

Nel caso in cui, invece, vogliate cercare di risparmiare al massimo, allora dovrete buttarvi su modelli molto più economici, quali possono essere Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy A02s, Motorola G9 Power, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Alcatel 1SE 2020 o anche Oppo A15, tutti in vendita a prezzi che non superano i 259 euro.

Il volantino Carrefour rivolge in parte la propria attenzione verso il mondo degli elettrodomestici e dei televisori, con piccole occasioni che potrebbero fare felici molti di voi. I dettagli sono disponibili direttamente nell’articolo.