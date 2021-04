È possibile spiare la conversazione di un’altra persona tramite l’iPhone senza incorrere nel rischio di essere scoperti? La risposta è sì, e non abbiamo di certo bisogno di apparecchiature super tecnologiche per farlo, ma solo di uno smartphone, un paio di AirPods e la nuova funzione Udito presente da quando è uscito iOS 12.

Questo strumento è nato all’interno del sistema operativo principalmente come un aiuto alle persone che hanno problemi di udito, consentendogli di sincronizzare il proprio apparecchio acustico, regolare il livello di volume degli auricolari oppure usare il telefono come microfono per catturare i rumori dell’ambiente circostante, così da amplificare i suoni. La stessa funzione, però, può andare a trasformare il proprio smartphone in una microspia per ascoltare le conversazioni di altre persone, senza essere nella stessa stanza.

La prima cosa da fare è attivare la funzionalità dalle Impostazioni e lasciare il telefono vicino a chi sta parlando, per poi allontanarvi di un massimo di 20 metri. Arrivati a questo punto, dovrete indossare la cuffietta e sentire tutto quello che sta dicendo la persona di cui vi interessa ascoltare la conversazione. È importante tenere in considerazione che usare lo smartphone in questo modo è illegale, quindi se dovessi essere scoperto potresti beccarti una denuncia.

AirPods: come attivare la funzione “ascolto dal vivo” e come capire se un iPhone ci sta spiando