Sono davvero tanti gli utenti in tutta Italia che stanno segnalando una truffa molto pericolosa che sta avvenendo principalmente via SMS. Di solito, il messaggio recita “Il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui“, e questo contenuto, purtroppo, nasconde una truffa davvero subdola mirata ad estorcere i dati personali dell’utente tramite un acquisto che abbiamo fatto in precedenza. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Truffa via sms: cosa fare in queste situazioni

Solitamente, il messaggio è seguito da un link, ed è proprio in questo momento che farete i conti con la trappola. Infatti, non appena aprirete la pagina, vi verrà chiesto di pagare per sbloccare il pacco di giacenza. Ma, in realtà, nessuno mai vi andrà chiedere mediante SMS una cosa simile.

Quindi, le uniche cose da fare nel momento in cui vedete il link sono le seguenti: non cliccare assolutamente sul collegamento e, soprattutto, non fornire mai informazioni personali, tra cui numeri di carte di credito o altro. Inoltre, una cosa che vi consigliamo personalmente è quella di cancellare il messaggio e di riferire tutto alla Polizia Postale.

Una truffa del genere, soprattutto a causa del periodo in cui ci troviamo, può rivelarsi particolarmente efficace. Questo perché a causa della pandemia da coronavirus, gli acquisti fisici nei negozi si sono ridotti drasticamente, andando a preferire quelli online. Molti utenti, purtroppo, mentre sono in attesa di questi ordini, cadono inevitabilmente nella trappola.

Un ultimo consiglio che vi diamo, è quello di seguire il tracciamento dell’ordine sempre e solo dove è stato effettuato l’acquisto, così da non cadere in nessuna truffa e non trovarsi improvvisamente il conto corrente svuotato.