Il colosso Samsung ha recentemente lanciato una nuova challenge sul social network TikTok con l’obiettivo di promuovere la nuova gamma di smartphone Galaxy A.

Più precisamente stiamo parlando di Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung promuove i nuovi Galaxy A con una challenge su TikTok

Pensata per raccontare i tratti distintivi dei nuovi dispositivi Galaxy A, la challenge prevede la pubblicazione di un video, con l’hashtag #powerAwesome, che parli della quadrupla fotocamera posteriore e della sua versatilità, della batteria a lunga durata e della connettività che, per il modello a52, supporta anche le reti 5G.

Per rendere unica la challenge Samsung ha creato un filtro ad hoc, Branded Effect, che invita gli utenti a ricaricare la batteria per un video pieno di energia. Nelle prime ore di vita la nuova challenge ha già generato oltre 900 milioni di visualizzazioni, coinvolgendo anche alcuni dei TikToker italiani più famosi.

In particolare Samsung ha scelto Martina Socrate, Jennifer Preda, Giorgia Malerba, Federico Gardenghi, Alessandro Bedetti, Jash Gonzales, Valeria Vedovatti e Alessandro Montesi come testimonial della campagna, per coinvolgere anche un pubblico più giovane. Lasciatevi dunque ispirare dai nuovi smartphone Samsung e mostrate la vostra creatività con questa nuova challenge.