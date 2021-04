Il volantino MediaWorld è veramente incredibile, riesce a convincere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, promettendo in cambio tantissimi sconti speciali su ogni singolo acquisto effettuato, anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.

Come spesso accade quando parliamo di MediaWorld, le compravendite potranno essere completate anche sfruttando l’e-commerce aziendale, ma in questo caso è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna direttamente a domicilio (per un massimo di 10 euro, tranne rari casi). La maggior parte dei prodotti viene commercializzata in versione no brand, di conseguenza gli aggiornamenti sono sempre rilasciati dal produttore, non da uno dei tanti operatori telefonici.

MediaWorld: non dimenticatevi delle nuove offerte

Gli smartphone in promozione da MediaWorld spaziano sia nel mondo Apple, che Android. Nel primo caso ci scontriamo con i top di gamma del periodo, parliamo quindi di iPhone 12 Pro, disponibile a 1149 euro, senza dimenticarsi di iPhone 12 Mini disponibile a 729 euro, o anche iPhone 11 Pro e iPhone SE, con prezzi che oscillano tra 799 e 439 euro.

Coloro che invece vorranno acquistare un prodotto Android, potranno affidarsi a Galaxy S20 FE, il top di gamma del 2020 con processore Qualcomm Snapdragon, oggi acquistabile a 499 euro, come anche i più economici Xiaomi Redmi Note 10, Redmi Note 9, Redmi 9, Oppo A74, Galaxy A71, Galaxy A12 o simili.

Tutte le informazioni sono raccolte direttamente nelle pagine che trovate nel nostro articolo, inserite come galleria fotografica.