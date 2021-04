Android 12 arriverá in versione stabile per gli utenti con tantissime novitá; il codice individuato nelle prime versioni non rilasciate del sistema operativo suggerisce che potrebbero essere in arrivo un ‘cestino’ e la traduzione automatica delle app. Gli sviluppatori XDA hanno esaminato attentamente il codice per trovare l’opzione cestino che funziona esattamente come ci si aspetterebbe.

I file eliminati non vengono cancellati subito e nel caso possono essere ripristinati. In realtá, é una funzionalitá giá disponibile in Android 11 anche se non puoi davvero utilizzarla. Il modo in cui funziona il cestino Android al momento non richiede il permesso da parte dell’utente ma solo app specifiche possono ripristinare tipi di file se hanno le giuste autorizzazioni. In Android 12, il cestino funzionerá in maniera simile a quello di Windows.

Android 12 arriverá in versione finale nel corso dell’anno

Il nuovo codice suggerisce che il cestino di Android 12 sará a livello di sistema e accessibile tramite l’app Google File. Quindi, tutto ció che elimini in qualsiasi app puó essere riportato “in vita” e ció é molto utile se cancelli qualcosa per sbaglio. Un’altra caratteristica interessante individuata nel codice da un build non ancora rilasciata di Android 12 é la traduzione automatica delle app.

Android tradurrá automaticamente le app nella tua lingua locale, senza che gli sviluppatori debbano scrivere le traduzioni da soli. Ció potrebbe essere estremamente utile per chiunque utilizzi Android in una lingua diversa dall’inglese. Sembra che il servizio di traduzione possa utilizza Google Traduttore o essere aperto ad app di traduzione di terze parti.

Come sempre, non c’è alcuna garanzia che Google manterrá una di queste funzionalitá per la versione finale di Android 12. L’anteprima per sviluppatori di Android 12 è ora disponibile e ci aspettiamo anche una versione beta prima che la versione finale arrivi nel corso dell’anno.