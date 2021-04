Da diversi mesi ormai Twitch è diventa la casa di una truffa particolare. Ciclicamente sulla piattaforma di Amazon compare una live apparentemente di Tesla o di Elon Musk. Ovviamente non si tratta di un canale ufficiale tanto che nel giro di poco viene buttato giù e cancellato dai moderatori. Lo scopo di queste live è quello di regalare criptovalute.

Sono due le caratteristiche che non cambiano mai. Una è il video di per sé che viene mostrato che mostra una chiacchierata tra Elon Musk e un esperto di finanza. La seconda è che il video non è a pieno schermo, ma tutto intorno è presente un HUD che promuove un giveaway di criptovalute che sfrutta il nome di Tesla o del suo fondatore.

Il giveaway prevede l’invio simbolico di una quantità minima di Bitcoin o Ethereum che poi verranno rispediti indietro al mittente. Nel farlo viene millantata la possibile vincere una certa quantità di queste criptovalute e, neanche a dirlo, non è vero.

La truffa a nome Tesla e Elon Musk

Ovviamente non viene rispedito indietro niente e non c’è nessuna vincita. Ci si aspetterebbe che delle persone che hanno delle criptovalute siano anche abbastanza navigate rispetto alle dinamiche di Internet e invece no. Più di qualcuno c’è cascato in questi mesi facendosi ingannare dal nome di Tesla o di Elon Musk.

Ora non si sa quanto gli autori della truffa abbiamo guadagnato in totale, possiamo solo immaginarlo visto che c’è un uomo che da solo ha dato via 10 Bitcoin che in quel momento valeva 400.000 dollari e ora anche di più. Proprio per sua ammissione, vedere scritto Tesla lo ha convinto. Bastava cliccare sul nome del canale per capire che era stato creato sul momento, o anche solo una ricerca su Internet.