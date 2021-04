Nel corso dei prossimi mesi Samsung procederà con il lancio dei suoi nuovi smartphone pieghevoli, i quali andranno a rinnovare le serie Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold, inaugurando contemporaneamente una nuova serie attraverso la presentazione di un dispositivo capace di piegarsi più volte. Durante i primi mesi del prossimo anno, inoltre, un nuovo device potrebbe essere pronto al lancio: Samsung sembra essere già a lavoro sul suo primo Galaxy Z Fold Tab.

Samsung crea un Galaxy Z Fold Tab da lanciare nel 2022!

Il nome e le sue principali particolarità sono tutte da scoprire ma desta già particolare interesse la possibilità che Samsung decida di rendere il suo tablet in grado di piegarsi per ben tre volte. Questa, infatti, insieme alla presenza di un display particolarmente resistente costituito da un pannello in vetro UTG e al quasi certo supporto a una nuova S Pen, è l’unica caratteristica emersa.

Le indiscrezioni non riportano i dettagli di quello che sarà il Galaxy Z Fold Tab di Samsung ma consentono di ritenere certa l’adozione di un display dalle dimensioni non indifferenti, che supereranno i 7 pollici del prossimo Samsung Galaxy Z Fold 3.

L’attesa sarà senza alcun dubbio ricca di novità che consentiranno di venire a conoscenza di maggiori informazioni riguardo il design e le specifiche tecniche del tablet pieghevole del colosso, il cui arrivo seguirà il lancio dei nuovi pieghevoli previsti per il mese di luglio. Si presume, infatti, che sarà possibile assistere alla presentazione del Galaxy Z Tab pieghevole entro i primi tre mesi del 2022.