La strategia commerciale di Iliad nel mese di Aprile è caratterizzata dalla grande promozione Flash 100. Questa ricaricabile è stata definita sia dagli utenti che dagli addetti ai lavori la migliore promozione del gestore francese dal suo arrivo in Italia. I clienti che optano per la tariffa pagheranno ogni trenta giorni una quota da 9,99 euro e riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 100 Giga internet.

Iliad, online due tariffe alternative alla Flash 100 con prezzi low cost

La promozione Flash 100 è però solo una delle iniziative messe a disposizione da Iliad per i suoi clienti. Gli abbonati che desiderano attivare una nuova SIM al tempo stesso potranno scegliere, attraverso il sito internet ufficiale, la Giga 50 e la Giga 40.

La tariffa Giga 50 prevede un costo di abbonamento mensile pari a 7,99 euro. I clienti che andranno ad attivare la ricaricabile avranno a loro disposizione consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 50 Giga per navigare in internet e anche con 5 Giga per le connessioni roaming dai paesi UE. Il prezzo è bloccato a tempo illimitato.

Sempre attraverso il sito internet, gli abbonati di Iliad potranno attivare la ricaricabile Giga 40. Anche questa proposta è una delle tariffe storiche del gestore francese.

Il pacchetto a disposizione degli utenti è confermato, per i consumi e per i costi. Gli abbonati pagheranno ogni mese 6,99 euro ed avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati e 40 Giga per la navigazione internet. Anche in questo caso sono inclusi 4 Giga per il roaming UE.