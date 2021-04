Android 12 è ancora in una fase di anteprima per gli sviluppatori su smartphone come Google Pixel 5. Ció significa che molte delle sue funzionalitá sono nascoste o non pronte. Fortunatamente, ci sono molti sviluppatori che approfondiscono il sistema per esaminare le potenziali funzionalitá su cui si sta lavorando. Al momento, la prossima versione del software non é ancora disponibile per tutti gli utenti.

L’ultima occhiata al codice di Android 12 fatto da Xda Developers ha svelato che il “cestino della spazzatura” nascosto potrebbe finalmente diventare una funzionalitá piú seria con la nuova versione. Il cestino si comporterebbe simile al cestino in Windows; ti mostrerebbe tutti i file che sono stati “cancellati” sul dispositivo consentendo di rimuovere quel file definitivamente.

Android 12 è ancora in fase di test

Non sembra esserci un modo per ripristinare i file. Tuttavia, ció potrebbe cambiare poiché l’app File di Google sta per ottenere una nuova funzione di cestino simile. La funzione é giá in qualche modo presente all’interno di Android 11 ma é piuttosto limitata. Questo a causa delle restrizioni di archiviazione di Google. Spetterebbe a ciascuna app gestire il modo in cui trattano i file eliminati.

Il cestino di Android 12 potrebbe finalmente offrire agli utenti un modo per gestire tutti i file eliminati sul proprio dispositivo. Ovviamente, la sua funzionalitá dipenderá dal fatto che le app utilizzino o meno l’API cestino di Google. Ció significa che potrebbe passare del tempo prima di ottenere effettivamente un “cestino” utile su Android. Con Android 12, è possibile che otterremo maggiori informazioni sulla funzione al Google I / O 2021.