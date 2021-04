Le nuove offerte Trony sono assolutamente impensabili, riescono a portare la luce nel mondo della rivendita di elettronica, riuscendo a convincere di molto gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, senza obbligarli a spendere cifre troppo elevate.

Il risparmio non è alla portata di ogni consumatore, come spesso accade quando parliamo di Trony, anche in questo caso le offerte hanno disponibilità territoriale limitata. In particolare, infatti, ricordiamo che sarà possibile completare gli acquisti solamente nei negozi dislocati nella regione Sardegna, non da altre parti sul territorio nazionale. Coloro che riusciranno a recarsi personalmente, spendendo anche più di 199 euro, potranno anche godere della rateizzazione senza interessi con pagamento a partire da Settembre 2021.

Trony: quali sono i prezzi più invitanti

Osservando da vicino la campagna promozionale di Trony, notiamo la presenza di tantissimi smartphone appartenenti alla fascia intermedia della telefonia mobile, con prezzi che non superano i 500 euro, tutti proposti a cifre più che abbordabili per la maggior parte di noi.

I modelli da non perdere assolutamente di vista sono i soliti LG K22, LG K42, Oppo A94, Oppo A53, TCL 10 SE, TCL 20 SE, Vivo Y70, Samsung Galaxy A32, Galaxy A52, Galaxy A72, Vivo Y20s o simili.

Nel caso in cui foste interessati ai top di gamma, sono comunque presenti gli ultimi Samsung Galaxy o Oppo Find X3 Series, senza dimenticarsi dell’iPhone 12 da acquistare nella variante da 64GB di memoria interna al prezzo di 849 euro.