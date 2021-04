Come tutti i fan di The Walking Dead sapranno, lo show ormai è giunto alla sua conclusione. The Walking Dead, iniziata ormai 10 anni fa, nel lontano 2010, racconta di un gruppo di superstiti a quella che può essere definita a tutti gli effetti un’apocalisse zombie; lo show si ispira dichiaratamente all’omonima serie scritta da Robert Kirkman e disegnata da Tony Moore e Charlie Allard.

La serie, va detto, oltre all’intrattenimento fornito ai fan, ha avuto il merito di riportare il filone horror sul piccolo schermo in un periodo in cui era particolarmente messo ai margini. Ora però, dopo 10 anni, la serie TV è giunta al suo ultimo arco narrativo dopo di che la storia di The Walking Dead sarà conclusa.

The Walking Dead: quando arriva l’ultima stagione

Mentre i fan più parsimoniosi si stanno gustando le ultime puntate della decima stagione l’interesse di tutti è rivolto all’undicesima. Per le informazione ad oggi trapelate l’ultima stagione della serie TV dovrebbe arrivare nell’autunno di quest’anno, il tutto ovviamente, a meno di brutto sorprese.

Anche Scott Gimble, CEO di MC Network, si è lascito andare ad alcune dichiarazioni su The Walking Dead: “Sono trascorsi dieci anni da quando abbiamo iniziato. Ciò che è chiaro è che questa serie riguarda i vivi. Realizzato da un cast appassionato, questo show ha avuto un team di scrittori, produttori e una troupe straordinari. Il tutto dando vita alla visione di Robert Kirkman”. Anche le parole del CEO dunque sono un messaggio di addio, e di amore, nei confronti di una serie che ci ha accompagnato per più di un decennio.