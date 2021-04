Telegram: il nuovo aggiornamento e le funzioni che battono nettamente WhatsApp

Analizzando l’inflessione degli utenti durante gli ultimi tre mesi, non si può dire che questi non conoscano Telegram. La celebre piattaforma che si occupa di messaggistica istantanea e che contende la leadership a WhatsApp sta crescendo vertiginosamente. Nonostante il seguito fosse già alto prima di questo 2021, l’ultimo periodo è risultato un avere propria fonte di nuovi utenti per l’applicazione.

In molti pongono già il confronto con WhatsApp, tenendo soprattutto conto delle funzionalità che quest’altro colosso offre. Durante gli ultimi giorni sono arrivate anche voci riguardo al prossimo aggiornamento che riguarderà le chat vocali, altra esclusiva proprio di Telegram.Gli utenti infatti avranno l’opportunità di programmarle ad un orario ben preciso. Nel frattempo una delle funzionalità più utilizzate è quella dei canali, i quali offrono spesso anche soluzioni da parte di Amazon. Ecco ad esempio il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Telegram: queste sono le migliori funzioni secondo il Play Store