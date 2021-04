Ancora novità per alcuni titoli delle serie TV in programma di uscire su Netflix a breve, o quasi. Un’ulteriore indiscrezione poco discreta riguarda proprio i nuovi episodi di Lucifer 6 che, purtroppo per i fan, segneranno il finale di stagione. Questi saranno così particolari che stravolgeranno i toni della serie TV sconvolgendo tutti gli spettatori.

Come e cosa succederà di così tanto incredibile in Lucifer 6? Facciamocelo dire da Joe Henderson, co-showrunner della serie TV Netflix. Chi più di lui può saperne qualcosa!

Lucifer 6 sconvolgerà tutti, prepariamoci ad un brusco cambio di rotta

Allacciare le cinture, i nuovi episodi di Lucifer 6 sono in partenza su Netflix e il viaggio sarà emozionante come stare sulle migliori montagne russe. Parlando dei nuovi episodi infatti Henderson ha dichiarato: “Daremo agli spettatori un’ottima ragione per sintonizzarsi di nuovo sullo show, per la sesta stagione“.

Questo perché gli ultimi 8 episodi della seconda parte della stagione 5, che usciranno il 28 maggio, li ha descritti come “grandi ed epici“. Ma come saranno quelli di Lucifer 6 che tanto cambieranno la direzione narrativa di questo titolo?

Tenetevi forte, perché sembra che le emozioni non mancheranno. Henderson li ha annunciati come “dolci e personali“. Incredibile, chissà cosa aspettarsi. Ecco spiegate le recenti rivelazioni di Tom Ellis. Ma Henderson, in merito agli episodi di Lucifer 6 rispetto agli ultimi della quinta stagione continua: “Non saprei come paragonarli. Sono così profondamente diversi, eppure coerenti perché fanno parte di una stessa storia“.

Tutti i fan possono essere certi delle dichiarazioni appena citate in quanto le riprese di Lucifer 6 sono già terminate.

A quando la data di uscita della sesta stagione?

Per ora non ci sono accenni su una possibile data di uscita di Lucifer 6, la sesta e ultima stagione della serie. Tuttavia è certo che il 28 maggio 2021 usciranno gli ultimi 8 episodi della quinta stagione che era rimasta in sospeso. Il motivo? Forse proprio il cambio di direzione che prenderà la trama.