La casa di carta è senza ombra di dubbio una delle serie tv più attese del 2021. Il tv drama spagnolo, nel giro di pochi anni, è divenuto un fenomeno mondiale, con appassionati in ogni parte del mondo. Su Netflix a breve sono attesi gli episodi della quinta stagione, quella conclusiva dell’intero progetto.

La casa di carta, le notizie circa l’arrivo della quinta stagione su Netflix

Nel corso di questi mesi sono arrivate non buone notizie per i fans de La casa di carta. La serie tv di Netflix era infatti attesa sugli schermi degli appassionati già in questo mese di Aprile, ad un anno esatto dalla precedente stagione.

Purtroppo, su La casa di carta hanno inciso i ritardi delle riprese, caratterizzanti anche dalla situazione epidemiologica del Covid. La produzione e la post produzione sono ancora in corso d’opera e quindi ancora non è possibile dare tempistiche certe per l’arrivo dei nuovi episodi.

La buona notizia è data dalla certezza di un lancio nell’anno. La locandina lanciata da Netflix nelle scorse settimane, infatti, sottolineava l’arrivo dei nuovi episodi nel 2021. La cattiva notizia è che la quinta stagione non dovrebbe arrivare prima dell’estate. Nella migliore delle ipotesi, a meno di repentine accelerazioni, la data più plausibile al momento sembra essere quella di Settembre 2021.

Proprio La casa di Carta potrebbe essere quindi il titolo di punta per Netflix per la prossima stagione autunnale. Per la primavera, invece, gli appasionati della piattaforma streaming possono consolarsi con altri contenuti, come gli episodi della quinta stagione di Lucifer.