Una serie di sorprese caratterizzerà il prossimi mesi in casa Iliad. Il gestore francese da qui all’estate amplierà ancor di più le sue reti 5G in Italia, con un particolare riferimento alle città capoluogo con maggiore densità di popolazione. Al tempo stesso, entro l’estate, il gestore francese lancerà le sue prime tariffe inerenti il campo della telefonia fissa.

Iliad, la Fibra ottica sarà la grande sorpresa dell’estate

La sorpresa principale per gli utenti di Iliad è caratterizzata dalla Fibra Ottica. E’ oramai quasi ufficiale il prossimo arrivo di tariffe che comprenderanno anche la possibilità di navigare in rete senza limiti dalla propria abitazione. Come le offerte per la telefonia mobile, anche le promozioni di telefonia fissa di Iliad saranno caratterizzate da costi molto ridotti.

Il gestore francese può contare su una partnership molto affidabile come quella con Open Fiber per la capillare distribuzione delle reti sul territorio italiano. Iliad, come WindTre o Fastweb, ha deciso quindi di affidarsi alla compagnia di Enel e CDP per la sua Fibra ottica.

Iliad inoltre può anche utilizzare a suo vantaggio l’autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico per operare a pieno regime nel campo della telefonia mobile. Anche questo passo burocratico sarà utile per snellire i tempi di un’effettiva presenza nel campo delle offerte Fibra ottica.

La curiosità degli utenti di Iliad è tutta concentrata sui tempi di rilascio per le offerte Fibra ottica. Dopo le indiscrezioni delle precedenti settimane, tutto lascia pensare a sorprese in arrivo già dalla prossima estate.