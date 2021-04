Genshin Impact arriverá su PS5 piuttosto presto: il 28 aprile. Dopo aver annunciato il piano di rilascio per gli aggiornamenti all’inizio di questo mese, lo sviluppatore del gioco, miHoYo, ha confermato la data di uscita su PS5 in un post sul PlayStation Blog. Quando verrá rilasciato, la versione del gioco per la nuova console porterá risoluzione 4K, trame migliorate e tempi di caricamento piú rapidi.

Quindi, anche se al momento è possibile giocare alla versione PS4 di Genshin Impact su PS5 grazie alla retrocompatibilitá della console, questo aggiornamento dovrebbe introdurre alcuni notevoli miglioramenti per i giocatori. Sebbene non sia stato menzionato nel posto sul blog, l’account Twitter ufficiale di PlayStation ha precedentemente confermato che la versione PS5 del gioco includerá anche il supporto per DualSense.

Genshin Impact sará disponibile su PS5 dal 28 aprile

(https://www.youtube.com/watch?v=4Z6P_2Gyv98)

La natura di questo supporto non é stata dettagliata, ma è probabile che coinvolgerá elementi di feedback tattile e trigger adattivi come altri giochi per PS5. Il post ha anche confermato che l’aggiornamento 1.5 del gioco, noto come ‘Beneath the Light of Jadeite, arriverá per tutte le piattaforme insieme all’aggiornamento di nuova generazione. Sembra che ci sia molto da aspettarsi in questo aggiornamento; tra le varie cose, saranno introdotti nuove eventi, nuovi nemici, due nuovi personaggi giocabili ed un nuovo regno in cui poter costruire e personalizzare la tua casa.

Lo sviluppatore miHoYo ha completato il post con la promessa di ulteriori dettagli in futuro. Dunque, è possibile che vedremo presto nuove specifiche sul supporto per DualSense. Genshin Impact è attualmente disponibile gratuitamente su Android, iOS, PC e PS4. È stata annunciata una versione Nintendo Switch, ma per il momento non ci sono informazioni sul suo rilascio.