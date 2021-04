Nell’incerto mese di Aprile, ancora a causa del Covid-19, Euronics vuole essere un faro per gli utenti verso la normalità, lanciando un volantino veramente assurdo ed unico nel proprio genere, tramite il quale convincere all’acquisto, anche dei prodotti più costosi del periodo corrente.

La campagna promozionale Sconto IVA, è stata resa disponibile in ogni singolo punto vendita sul territorio nazionale, rimuovendo le solite distinzioni in termini di soci o regionalità varie. Gli acquisti, se interessati, potranno anche essere completati online sul sito, a patto che l’utente sia disposto a pagare le spese di spedizione per l’effettiva consegna a domicilio.

Euronics: che sconti incredibili per gli utenti

Alla base della campagna promozionale di Euronics troviamo il cosiddetto sconto IVA, questi prevede una riduzione del 18,04% su ogni singolo acquisto effettuato direttamente in negozio, senza distinzioni particolari in merito alla tipologia del prodotto scelto o alla categoria merceologica.

La riduzione viene applicata sullo stesso identico scontrino d’acquisto, non verranno forniti buoni sconto o altre soluzioni di questo tipo. Coloro che invece sceglieranno di acquistare un prodotto contrassegnato dal bollino Doppio Sconto IVA, avranno la possibilità di godere di uno sconto del 36,08%, anch’esso applicato sullo scontrino e sopratutto sul prezzo originario di listino del prodotto stesso.

Il volantino Euronics rappresenta a tutti gli effetti una soluzione da non perdere di vista per cercare di spendere il minimo indispensabile, per questo motivo consigliamo la visione delle pagine che trovate inserite qui sotto.