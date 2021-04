In tutti i punti vendita dislocati nella regione Sardegna, fino al 5 maggio 2021, ogni utente avrà la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti e di prezzi decisamente più bassi del normale, godendo complessivamente di un risparmio senza precedenti.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Trony, potranno essere completati in esclusiva presso i negozi sparsi per la suddetta regione, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. E’ presente il Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi a partire da una spesa di 199 euro, e versamento della prima rata a Settembre 2021.

Trony: che sconti per tutti gli utenti

Spendere poco da Trony è molto più semplice del previsto, prima di tutto potete avvicinarvi ai prodotti di casa Apple, tra i quali spicca senza dubbio l’ottimo iPhone 12, nella variante con 64GB di memoria interna, attualmente disponibile a 849 euro.

Spostandosi verso i terminali con sistema operativo Android, invece, potrete riuscire a godere di Samsung Galaxy A32 a 279 euro, Galaxy A52 a 379 euro, Galaxy A72 a 499 euro, LG K52 a 169 euro, LG K22 a 99 euro, LG K42 a 139 euro, Oppo A94 a 369 euro, Oppo A54 a 269 euro, Oppo A74 a 299 euro, Oppo A53s a 189 euro, Vivo Y70 a 219 euro, Vivo Y20s a 159 euro, TCL 10 SE a 139 euro, TCL 20 SE a 149 euro e tantissimi altri ancora.

Le possibilità di acquisto sono incredibilmente varie ed elevate, non potendo riassumere i vari sconti in un unico articolo, non possiamo che raccomandare caldamente la visione delle pagine sottostanti.