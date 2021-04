The Walking Dead e da poco arrivata alla stagione dieci, con una undicesima già in programma. La serie, come molti sei voi sapranno, è tratta dall’omonimo fumetto scritto da Robert Kirkman. Il suo successo è stato tale da indurre gli autori a creare non uno ma ben due spin-off. Il primo ha il nome di Fear The Walking Dead e il secondo si chiama invece The Walking Dead: World Beyond. Parliamone meglio nel paragrafo a seguire.

The Walking Dead, le puntate speciali, gli spin-off e un successo duraturo

La serie principale è ancora in corso, con 10 stagioni già esistenti e una undicesima in arrivo. Dopo la prima stagione, sono stati girati persino degli episodi speciali che approfondivano la storia di personaggi secondari. È stato successivamente creato uno spin-off dal nome Fear The Walking Dead, con personaggi differenti da quelli originali. Questa serie è ambientata durante i primissimi giorni dall’inizio dell’apocalisse zombie, mentre quella originale fa un salto di diverse settimane. Esistono attualmente 6 stagioni di questo spin-off e una settima in produzione. La trama era molto interessante, ma ha perso fascino nel momento in cui è stato deciso di introdurre alcuni personaggi della serie originale all’interno degli episodi.

The Walking Dead: World Beyond è invece molto diversa. È ambientata 10 anni nel futuro e ha dei toni da team drama, oltre che dei personaggi molto giovani. Attualmente ne esiste solamente una stagione, mandata in onda nel 2020. La seconda è stata già confermata ma non si possiede ancora una data di pubblicazione. Seguiteci per ulteriori informazioni!