Il programma del momento continua a far parlare sé. LOL (acronimo di Last One Laughing) è da un paio di settimane sulla bocca di tutti e ha spopolato sui social. Abbiamo analizzato in diversi articoli i vari aspetti di questo show. Dalla “qualità” delle performance alla sorpresa per il vincitore. Abbiamo persino parlato di cosa guardare in attesa della seconda stagione. Ed è proprio qui che sorge il problema. Gli amanti di LOL Italia rimarranno molto delusi da questa notizia.

LOL, quando guarderete le altre versioni rimarrete molto delusi

Tutti gli amanti di LOL hanno amato le performance dei comici in gara. Il successo dello show è stato talmente rapido da esplodere sui social, tra meme, commenti e condivisione dei contenuti delle varie puntate. Tuttavia, tutti coloro che hanno guardato anche le versioni degli altri paesi, potrebbero essere rimasti molto delusi. Vediamo per quale motivo.

Cominciamo dal musical. Ricorderete che nelle prime puntate Pintus ha lanciato l’idea di improvvisare un musical e Katia Follesa ha indossato a lungo dei baffi finti. Entrambe queste idee non sono originali, ma sono state prese dalla versione australiana del programma. Il musical “originale” è stata un’idea della comica Anne Edmonds (oltretutto piuttosto esilarante), mentre i baffi finti sono stati indossati da Susy Youssef.

Ma non è tutto e quello che stiamo per dirvi, farà male ad alcuni fan. Ricorderete gli elogi fatti a Lillo per la scelta di riportare i numeri di magia del mago Lioz. Impossibile poi dimenticare La Monnalisa vivente di Elio. Ci dispiace comunicarvi che entrambe le idee sono riprodotte identiche nella versione di LOL Germania. Non si tratta quindi di idee originali, ne per Lillo, né tantomeno per Elio. Questa informazione ha deluso molti fan.

Spezzando una lancia a favore di Lillo però, aveva dichiarato sin dall’inizio che si trattasse dei numeri di Lioz, e questo è vero. Il comico tedesco invece, non lo ha fatto. Ad ogni modo, Amazon ha dichiarato che il programma, essendo tratto da un format giapponese, possiede di base una serie di performance standard. Niente di strano, quindi, sebbene questo tolga un po’ di spontaneità a tutto lo show. Ma i tormentoni come Posaman o il tip tap, rimangono originali e questa piccola delusione, non toglie nulla al grande talento degli artisti.