Telegram e Whatsapp sono tra le chat più utilizzate dai possessori di smartphone. Sono inoltre i due sistemi di comunicazione più efficaci sul mercato. Whatsapp è l’applicazione più famosa e utilizzata e che ormai, insieme a Facebook e a Instagram appartiene a Mark Zuckerberg. Ma Telegram, da sempre, ha funzionato molto meglio di Whatsapp e con il passare del tempo, non fa che migliorare. Ecco tutte le ragioni.

Telegram, tutti i motivi per cui supera di molto Whatsapp

Cominciamo parlando dell’installazione: ambedue le chat sono molto facili e intuitive da installare. È sufficiente collegarle al proprio numero di telefono per ottenere la lista completa dei contatti che le usano, in modo di sapere con chi è possibile chattare. È vero però che Telegram ha delle funzioni che Whatsapp non possiede. Una di queste è aggiungere delle persone con cui desideriamo chattare, solo tramite il nickname. Ognuno di noi ne sceglie uno nel momento in cui si collega a Telegram per la prima volta e non sarà costretto a interagire con il numero.

Telegram è utilizzabile su tutti i tipi di dispositivi, anche nello stesso momento, pur non possedendo uno smartphone. Inoltre è possibile controllare dalle impostazioni quali e quanti dispositivi sono connessi con il vostro numero, per conoscere chi si è collegato: potrete disconnettere tutti i dispositivi che non vi appartengono. Whatsapp manda foto, video, audio e posizione fino a 16 mega (comprimendo dove possibile file più pesanti), invece con Telegram è possibile mandare qualunque file (non solo i sopracitati) che non superi 1,5 GB di peso… una portata ben maggiore! In questa maniera non perdiamo la qualità dei file nel condividerlo.

I file sono criptati a livelli molto alti, è quindi più sicuro di Whatsapp- Tempo fa Telegram mise in palio 200.000 dollari per sfidare gli hacker di tutto il mondo a decriptare le conversazioni delle chat ma nessuno riuscì in un anno. Successivamente il palio divenne di 300.000 dollari ma il risultato fu invariato! Con Whatsapp invece è l’opposto: molte app (illegali) hanno dimostrato quanto sia semplice bypassare il sistema di sicurezza, di qualità notevolmente minore.

Di qualità che Telegram possiede e che mancano a Whatsapp ce ne sarebbero molte altre. Tra queste la possibilità di creare conversazioni segrete con chat che si autodistruggono, senza fare screenshot dello schermo e più complicate da intercettare. Un’altra interessante opzione è modificare i messaggi, cancellare i messaggi inviati e i ricevuti senza che ne rimanga traccia. Da Whatsapp è fattibile solo per quelli personali entro 7 minuti, in più l’altro utente saprà sempre che avete cancellato qualcosa dalla conversazione in comune.

Ma c’è di più: potete creare tantissimi stickers personalizzati con foto, immagini e animazioni. Per non parlare della possibilità di ascoltare i messaggi alla velocità 2X (e velocizzare i tempi di ascolto dei nostri contatti prolissi). Come se non bastasse, Telegram è indipendente rispetto agli altri social quando va in bug il sistema, capita a volte che tutti i social contemporaneamente (Facebook, Whatsapp, Instagram) si blocchino. In quei casi avrete sempre la chat di Telegram funzionante. In poche parole, provatelo, non ve ne pentirete!