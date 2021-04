Telegram Web é sempre un ottima alternativa per quando non puoi utilizzare l’applicazione sul tuo computer. Purtroppo, rispetto alla sua versione desktop, sembra datata e non offre le funzionalitá piú recenti come adesivi e chiamate vocali. É qui che entrano in gioco due nuove applicazioni web di telegram.

Le app Telegram WebK e Telegram WebZ sono state individuate per la prima volta da DroidMaze, il quale riferisce che sono per lo piú identiche a parte alcune funzionalitá. Sono entrambi disponibili sul sito ufficiale di Telegram nella sezione delle web app. Entrambe hanno un aspetto che ricorda per lo piú le app desktop con animazioni fluide, supporto per adesivi, ricerca e altro. Entrambe offrono anche interfacce reattive che funzionano bene sugli schermi degli smartphone.

Telegram WebK e WebZ hanno ancora molto da offrire

A quanto pare, peró, non si possono attivare le notifiche su WebZ e non è possibile applicare un collegamento nella barra degli indirizzi del browser. Quest’ultima funzionalitá è presente su WebK, oltre che all’opzione per la ricezione delle notifiche. Stranamente, la pagina delle impostazioni sulla privacy non funziona. Entrambe le app sono molto carenti sotto altri punti di vista. Non supportano chiamate vocali, video e non è possibile inviare emoji e adesivi.

Non sappiamo perché Telegram abbia rilasciata non una ma due diverse applicazioni web. Potrebbe essere il risultato di un concorso che la societá ha lanciato chiedendo agli sviluppatori di creare una versione JavaScript semplificata della vecchia app web. DroidMaze afferma che le app sono attualmente gestite da due diversi sviluppatori.

In ogni caso, le nuove app ci fanno ben sperare. Potremmo vedere presto un unica soluzione web con le funzionalitá di WebK e WebZ.