Il produttore di console per videogame, Sony, sta assumendo un dirigente presso i PlayStation Studios il quale avrá un compito molto importante. Egli guiderá lo sviluppo di alcuni dei suoi famosi franchise di giochi per PlayStation in giochi per dispositivi mobile. La qualitá di quei giochi dovranno avere la stessa qualitá e fascino del gioco originale.

Il nuovo capo del team mobile avrá probabilmente un mandato da tre a cinque anni per sviluppare e trasformare alcuni dei giochi PlayStation di grande successo in applicazioni mobile. Sony si è già impegnata in passato per fornire versioni mobile dei suoi popolari giochi sulla console PlayStation. Tuttavia, finora non é stato un progetto del tutto riuscito.

Sony sta puntando molto sul settore mobile

L’Xperia Play, ad esempio, uno smartphone PlayStation che avrebbe potuto essere un enorme successo se fosse arrivato in questo periodo, è fallito commercialmente dopo il suo lancio. Le prospettive economiche per i futuri franchise di giochi PlayStation per dispositivi mobile sembrano brillanti, poiché é destinata a raggiungere un pubblico piú ampio e Sony potrebbe ricavare maggior guadagno dagli acquisti in-app.

Il nuovo dirigente mobile di Sony PlayStation Studios guiderá l’incarico di sviluppare i giochi per adattarli alle applicazione mobile senza perdere la qualitá che incoraggerebbe i fan ad esplorare quei videogames tramite il loro smartphone. Sony é un produttore leader di console per videogiochi e negli anni ha sviluppato alcuni franchise di giochi di grande successo. L’attuale console di Sony, la PlayStation 5, é arrivata sul mercato con molte caratteristiche interessanti e avvincenti. Purtroppo, la console non sembra essere disponibile sul mercato al momento.