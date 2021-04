Gmail è senza ombra di dubbio il client per la gestione della posta elettronica più evoluto che si possa trovare nell’universo di prodotti software Android. Forte di un’interfaccia efficacia e di un core gestito da una ben ottimizzata Intelligenza Artificiale si completa con l’uso di due nuove opzioni smart chiamate Google Chat e Room. Si possono abilitare fin da ora sebbene il rollout sia appena partito per tutti nel corso di questi ultimi giorni. Scopriamo come fare ed in cosa consistono.

Attiva ora le nuove funzioni Gmail per Android

Gmail Android ottiene il beneficio di ulteriori feature con l’arrivo del nuovo aggiornamento di sistema che rimpolpa il bagaglio di possibilità interattive a disposizione dell’utenza. I collegamenti a Chat e Room risultano essere attivi.

Room non è altro che un collegamento ad una stanza virtuale in cui gli users possono creare le proprie aree di lavoro per coordinare i propri progetti. La novità, inizialmente a disposizione degli utenti Workspace, arriva ora per tutti in via del tutto esclusiva. Per abilitarla basta una semplice procedura riassumibile in quanto segue:

Recarsi nelle Impostazioni del proprio account Gmail. Selezionare l’opzione Chat (Accesso in anteprima), all’interno della sezione Generale. Seguire il tutorial iniziale per usare Chat e le Stanze virtuali.

Stessa cosa possiamo fare per la versione Gmail Desktop. Su Android le feature sembrano già funzionare alla perfezione con Chat che offre la ghiotta possibilità di gestire le proprie conversazioni direttamente dalla UI dell’applicazione. Avete avuto modo di provare i nuovi servizi Google? Spazio alle vostre prime considerazioni ed impressioni.