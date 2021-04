Come sappiamo Game of Thrones non è finito esattamente con una stagione acclamata dal pubblico e anzi, meglio non chiedere un parere ai più entusiasti della serie prima di fargli tornare alla mente brutti ricordi. Detto questo, HBO vuole farsi perdonare con una serie Spin Off, House of the Dragon. Di notizie in merito ne sono uscite diverse.

Di recente, lo scrittore dei libri su cui si è basato Game of Thrones, George R.R. Martin, ha pubblicato sul suo blog il fatto che è stato scelto un attore per un personaggio importante. È stato scelto Fabien Frankel per il ruolo di Ser Criston Cole. L’attore ha ancora tutto da dimostrare visto che ha all’attivo ben poco di conosciuto.

Game of Thrones: l’arrivo dello Spin Off

Ecco cosa ha scritto Martin: “È il figlio comune dell’amministratore del Signore di Blackhaven. Non ha diritto a terre o titoli, tutto ciò che ha è il suo onore e la sua abilità con la spada e la lancia. È uno sfidante, un campione, acclamato dalla gente comune, amato dalle donne. È un amante (lo è?), Un seduttore (lo è?), Un traditore (lo è?), Uno spezza i cuori e un creatore di re.”

Il ruolo è importante perché il personaggio interpretato ha convinto il figlio del quinto re Targaryen a sedere sul trono di Westeros, a prendere il suo posto anche a discapito della sorella maggiore. Il suo soprannome è di fatto Criston il creatore di Re, giusto a sottolineare il suo peso. Questo darà vita a tutti gli eventi dello Spin Off di Game of Thrones.