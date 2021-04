Vis a Vis: questa volta la fine sembra essere definitiva

L’arrivo (ancora una volta) posticipato de La Casa di Carta non ci stupisce più. In questo caso basterà attendere svariate settimane per poterla scrutare in una nuova e avventurosa stagione. Ciò che invece scatena la nostra curiosità, è la serie tv Vis a Vis: che fine ha fatto? Quanto tempo ancora dobbiamo aspettare prima che questa faccia la sua entrata nel panorama di Netflix (sempre se ci sarà)? Continuate a leggere per sapere tutte le novità sulla serie televisiva spagnola.

Vis a Vis: la serie tv ha concluso il suo viaggio

Ve lo diciamo subito: dopo aver assistito alla quarta stagione, dimenticate definitivamente un’ennesima season. La conferma, ahinoi, arriva direttamente dall’ideatore Iván Escobar durante un’intervista rilasciata al magazine spagnolo Vertele!. “Avremmo potuto fare una quinta stagione conservativa con le stesse liturgie e concetti delle precedenti, ma abbiamo deciso di cambiare l’universo, i colori e lanciarci nel vuoto” ha ammesso.

L’uomo non ha utilizzato mezze misure facendo riferimento allo spin-off: “come quelle coppie che decidono di avere un figlio prima di divorziare”. Insomma, secondo Escobar l’unico modo per consolare i fan che attendevano senza tregua una nuova stagione di Vis a Vis, sarebbe stato quello di dar vita ad uno spin-off, come “a riparare le cose”.

Il creatore dello show sembra non avere altro per la mente: il suo obiettivo di arrivare agli spettatori è stato raggiunto, dunque non esiste più alcuna ragione di proseguire con delle nuove puntate. Insomma, un viaggio spagnolo ed interessante basato sulla vita svolta nel carcere femminile, sembra essersi concluso per sempre.