Negli ultimi anni Netflix è stata in grado di sfornare prodotti molto amati dai fan, come ad esempio Vis a Vis. Lo show nato in Spagna, e disponibile sulla piattaforma di streaming digitale, ha catturato l’interesse di tantissimi appassionati. La storia racconta di Macarena, una ragazza arrestata per alcuni crimini minori e condotta presso la prigione di Cruz del Sur.

Qui, durante il periodo di detenzione, dovrà imparare a difendersi e sopravvivere all’interno di un mondo con le proprie leggi. Il tutto poi mentre Zulema, al donna più pericolosa di tutto il centro di detenzione, al prende di mira. Lo show ha riscosso talmente tanto successo da farne nascere addirittura uno Spin Off chiamato El Oasis, anche queso ormai concluso.

Vis a Vis: la serie TV può considerarsi ufficialmente conclusa

Terminato anche lo Spin Off, malgrado il grande dispiacere dei fan, sembra proprio che le avventure di Macarena si concludano qui. Al momento sembra infatti molto improbabile che Netflix decida di accogliere le proteste del pubblico decidendo dunque di riaprire un progetto ormai chiuso.

Tra le varie prosate fatte dai fan poi, c’è stata anche quella di sviluppare una nuova stagione della serie Spin Off El Oasis. Anche questa possibilità sembra comune alquanto improbabile. La serie derivante da Vis a Vis, per via del suo finale, lascia pochissimo spazio ad un’evoluzione della storia. Sembra proprio che per i fan non ci siano molte possibilità. La cosa migliore probamente sarebbe accettare la fine dello show e dedicarsi alla visone di una nuova serie TV.