TIM ha deciso di dare una rinfrescata al suo parco promozioni nel corso di queste settimane primaverili. Il provider italiano desidera essere competitivo ai massimi livelli rispetto agli operatori rivali, specie WindTre e Iliad. Nei prossimi giorni, tutti i clienti potranno quindi accedere alle vantaggiose tariffe TIM Sprint.

TIM e le nuove tariffe Sprint per la primavera

Le offerte Tim Sprint si presentano in diverse versioni, a discrezione delle soglie di consumo. La novità è che queste tariffe saranno sì disponibili a tutti coloro che effettuano la portabilità del loro numero, ma al tempo stesso potranno anche essere attivate da tutti coloro che hanno un piano attivo.

La prima versione della promozione di TIM presenta un ticket con minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, con SMS infiniti e l’aggiunta di 70 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per gli abbonati sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.

La seconda versione della TIM Sprint presenta invece un costo di abbonamento mensile pari a 9,99 euro. Il pacchetto dei consumi prevede traffico illimitato per le chiamate e gli SMS con 50 Giga utili per la navigazione internet con rete 4G.

L’ultima versione dell’offerta di TIM ha invece un costo pari a 11,99 euro. Il ticket dei consumi anche in questo caso prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per internet.

Le tariffe di TIM saranno disponibili sino al prossimo mese di Maggio. Gli utenti potranno richiedere l’attivazione in uno dei punti vendita ufficiali presenti sul territorio nazionale.