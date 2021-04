TIM per queste settimane di metà primavera ha deciso di confermare il suo bonus internet. L’agevolazione si rivolge ad una determinata fetta di pubblico che deciderà di attivare nuove tariffe per la Fibra ottica. Gli utenti, in maniera contestuale, potranno accedere anche ad uno sconto per l’acquisto di un tablet.

L’agevolazione di TIM ha un valore di 500 euro. Il bonus internet si rivolge a tutti quei clienti che, in sede di attivazione, presenteranno una certificazione ISEE con valore economico pari o inferiore a 20mila euro.

TIM, il bonus internet in primavera per tablet e Fibra ottica

La strategia di TIM con il bonus internet è molto simile a quella già applicata da altri operatori come WindTre o come Vodafone. Anche TIM propone quindi un doppio canale per il bonus: una parte dei 500 euro sarà utilizzata come sconto netto sul costo mensile della tariffa Fibra ottica, una seconda parte sarà utile per acquistare un tablet.

Ad agevolazione già applicata, gli utenti di TIM pagheranno solo 19,90 euro la loro offerta per la telefonia fissa. Il pacchetto dei consumi prevede chiamate senza limiti verso tutti e senza scatto alla risposta più la navigazione internet con le velocità della Fibra ottica.

La seconda parte del bonus internet, come sottolineato, sarà utile per acquistare un tablet. In questo caso il valore dello sconto sarà di 300 euro. Proprio in virtù di questa agevolazione, gli utenti di TIM potranno acquistare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi ad un costo super ridotto di 29,90 euro rispetto ai 329,90 euro di listino.