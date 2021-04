Gli sviluppatori di Rare hanno confermato alcune delle feature introdotte con la seconda stagione di Sea of Thieves. Il sistema degli emissari ha subito varie modifiche per migliorarlo e per rendere l’esperienza di gioco più immersiva.

Particolare attenzione è stata posta sull’Alleanza del Mercante e sulle missioni specifiche. Infatti, gli sviluppatori hanno aggiunto nuove rotte commerciali e nuove merci da trasportare tra le isole di Sea of Thieves.

Come per la scorsa stagione, anche per questo nuovo aggiornamento saranno disponibili 100 livelli. Ogni azione compiuta durante la partita permetterà di accumulare fama e salire di livello. I progressi verranno ricompensati con nuove skin, personalizzazioni per il personaggio o le navi oltre che con denaro. Inoltre, arrivano anche nuove prove e imprese necessarie per aumentare la fama.