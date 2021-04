WindTre continua ad essere uno degli operatori più scelti per via della qualità garantita ai suoi utenti e per le ottime offerte presenti in listino. Questo mese i nuovi clienti hanno ancora la possibilità di ottenere due delle migliori tariffe fino ad ora presentate dal gestore, che permette infatti di attivarle e ricevere 100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

Passa a WindTre e ricevi 100 GB, SMS e minuti verso tutti: ecco le offerte da richiedere!

Le offerte attraverso le quali è possibile ricevere mensilmente un’ottima quantità di Giga sono: la WindTre Young 5G con Easy Pay e la WindTre XLarge con Easy Pay.

I clienti aventi età massima 30 anni sono gli unici ad avere la possibilità di attivare la WindTre Young 5G, che prevede una spesa di 14,99 euro al mese e offre:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

La tariffa WindTre XLarge, invece, può essere richiesta indistintamente da tutti i nuovi clienti del gestore, i quali hanno la possibilità di ottenerla andando incontro a un costo di rinnovo di 16,99 euro al mese; e di ricevere mensilmente i seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Le due offerte sono disponibili in versione Easy Pay, quindi al momento dell’acquisto sarà necessario specificare la modalità di pagamento con la quale si intende affrontare le spese previste, scegliendo tra carta di credito, conto corrente e carta conto.