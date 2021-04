TIM è costantemente impegnata nel campo dell’intrattenimento televisivo. Il provider inglese sta puntando sempre di più sulla piattaforma deificata ai contenuti streaming, TIMvision e, in maniera contestuale, sta anche ampliando le sue partnership con grandi nome del settore.

TIM, la promozione con Netflix incluso nel prezzo

Tra le partnership più importanti di TIM c’è da segnalare quella con Netflix. Il provider italiano, grazie all’accordo con il colosso dello streaming, può ora offrire ai suoi utenti la nuova tariffa Mondo Netflix. Proprio con quest’iniziativa i clienti avranno la possibilità di accedere a serie tv e film di Netflix con grande convenienza per quanto concerne i costi mensili.

La promozione Mondo Netflix si basa sul doppio abbonamento a TIMvision e a Netflix. Gli abbonati potranno accedere quindi a tutti i titoli presenti nel catalogo di TIMvision ed in maniera contestuale a tutte le serie tv e i film disponibili sul catalogo di Netflix. Il doppio ticket sarà accessibile con un unico costo mensile pari a 12,99 euro.

L’impegno di TIM nel campo della tv streaming non è rappresentato soltanto dalla promozione Mondo Netflix. Gli abbonati, infatti, sempre in associazione a TIMvision potranno attivare anche la promozione Mondo Sport. In attesa di scoprire quelle che saranno le promozioni di TIM in associazione con DAZN per il prossimo anno, il gestore assicura ai suoi clienti la possibilità di accedere alle principali esclusive per calcio e sport.

Con Mondo Sport, al costo di 29,90 euro, gli utenti avranno a loro disposizione tutti i contenuti di NOW TV e di DAZN.