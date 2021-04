Finalmente in questo prime fasi iniziali del 2021 anche Sony ha fatto la sua mossa sul mercato degli smartphone, annunciando ben tre nuovi dispositivi. Due di questi appartengono alla fascia lata del mercato, con Xperia 1 Mark III e Xperia 5 Mark III, mentre il terzo appartiene alla fascia media, Xperia 10 Mark III.

Un ritorno in grande stile sul mercato con dei dispositivi che puntano moltissimo su display e fotocamera, con tecnologie e innovazioni di altissimo livello. Entrambi i device forniscono una ricca gamma di funzioni integrate che permettono di connettere la comunità Xperia con le proprie passioni, a partire da categorie come i fotografi, gli audiofili, i cinefili e i gamer. La nuova generazione di smartphone Xperia ha pensato a tutti loro in tre dispositivi veramente interessanti.

Caratteristiche, prezzi e disponibilità

Per la prima volta al mondo Sony è riuscita a presentare uno smartphone, Xperia 1 Mark III, con un doppio sistema di telefoto accoppiato con un sistema di Autofocus in Real Tracking dalla velocità impressionante. Altre innovazioni nel campo fotografico riguardano la Burst Mode, che permetterà di ottenere 20 scatti al secondo perfettamente a fuoco e utilizzabili dagli utenti. Inoltre, Xperia 1 Mark III presenta il primo display 4K HDR a 120Hz al mondo, protetto dal Gorilla Glass Victus. Altri aspetti importantissimi sono le funzioni di riduzione del rumore con Bionz X, una nuova modalità gaming con funzioni avanzate ed esclusive (registrazione dello schermo a 120Hz o modalità Riduzione Blur a 240Hz), degli altoparlanti rinnovati, più potenti del 40% rispetto alla generazione precedente, con degli speaker a 360° in Reality Audio. Non poteva mancare lo Snapdragon 888 5G per completare il pacchetto del 2021.

La stessa dotazione per quanto riguarda la fotocamera è stata applicata anche a Xperia 5 Mark III, con tutta la tecnologia ereditata dall’esperienza con le Sony Alpha a livello professionale. Manca solo la funzione avanzata di Real Tracking, esclusiva del modello di punta. Inoltre, entrambi i dispositivi saranno equipaggiati con una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W e protezione di livello IP65/68.

Per quanto riguarda il modello medio gamma, Xperia 10 Mark III, troviamo il supporto al 5G come per i modelli di fascia superiore, la stessa batteria da 4500mAh dei fratelli maggiori e una protezione Corning Gorilla Glass 6 con IP65/68. Il display sarà più compatto, con una dimensione da 6″ FHD+ OLED.

Le disponibilità sono state dichiarate per l’inizio dell’estate 2021, con i prezzi che non sono stati ancora annunciati, e che saranno rivelati poco prima della vendita ufficiale. Occorre quindi aspettare ancora qualche settimana prima di conoscere tutto quello che riguarda questa nuova line-up di Sony.