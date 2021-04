L’operatore virtuale e secondo brand consumer di TIM, Kena Mobile, torna a proporre una promozione online che regala un buono Amazon di 10 euro.

Per la precisione, il buono della piattaforma di e-commerce, verrà dato a tutti coloro che effettuano la portabilità attivando le attuali offerte con navigazione 4G fino a 60 Mbps. Scopriamo quali sono le offerte.

Kena Mobile ti regala un buono Amazon da 10 euro con alcune offerte

L’operazione a premi denominata “Passa a Kena 2021 – Buoni Amazon” è stata resa disponibile a partire dalle ore 10:00 di oggi, 13 Aprile 2021, e sarà valida per le sottoscrizioni effettuate fino alle ore 10:00 del 20 Aprile 2021, salvo proroghe. Il buono Amazon dal valore di 10 euro sarà fornito a tutti i nuovi clienti Kena Mobile maggiorenni, ma solo in caso di portabilità del numero da altro operatore mobile.

Le offerte disponibili online con cui è possibile ottenere il buono Amazon di 10 euro sono soltanto Kena 9.99 e Kena 12.99. L’iniziativa non è quindi valida in caso di sottoscrizione dell’offerta Kena 7.99 Nuovi Numeri, o anche in caso di attivazione di Kena 9.99 con un nuovo numero. Vi ricordo che l’offerta Kena 9.99 offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati con velocità 4G fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload al costo di 9.99 euro al mese. Il costo di attivazione è gratuito.

L’offerta Kena 12.99 comprende invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati con velocità 4G fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload, il tutto al prezzo di 12.99 euro al mese. Il costo di attivazione è gratuito e l’offerta è valida per tutti i nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero provenendo da qualsiasi operatore di telefonia mobile. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.