Iliad ha deciso di confermare a listino la sua promozione più vantaggiosa di sempre, la Flash 100. La ricaricabile, nata inizialmente come tariffa in edizione limitata, a causa dell’ampio successo raggiunto presso il pubblico sarà ancora a disposizione nelle prossime settimane.

Iliad, i tre servizi assicurati con la tariffa da 100 Giga

Oltre alla convenienza di costi e consumi, gli utenti che attivano la Flash 100 di Iliad avranno anche tre servizi gratuiti. In primo luogo, gli abbonati potranno beneficiare delle telefonate a costo zero verso le principali nazioni estere. I clienti di Iliad potranno quindi comunicare con amici e parenti al di fuori dei confini nazionali senza spese extra. Allo stato attuale, la lista delle nazioni compatibili con le chiamate gratuite verso l’estero prevede più di 60 Stati.

Sempre gli utenti di Iliad che attivano la Flash 100 riceveranno la segreteria telefonica a costo zero. In una linea di differenziazione totale da TIM, Vodafone e WindTre, Iliad non prevede alcun costo aggiuntivo per l’ascolto dei messaggi memorizzati nella propria segreteria telefonica.