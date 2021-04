Vodafone sarà presente nel mercato della telefonia mobile anche nelle prossime settimane con una serie di offerte utili ad attirare clienti da altri operatori. Tra le principali iniziative che il gestore inglese mette a disposizione del pubblico vi è senza dubbio la Special 70 Giga. Questa ricaricabile si conferma una delle migliori tariffe per costi e soglie di consumo.

Vodafone rilancia la sua offerta: costi da ribasso e 70 Giga in 4G

I clienti che andranno ad attivare la Special 70 Giga di Vodafone riceveranno un pacchetto con chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa sarà di soli 7,99 euro ogni mese.

Il prezzo prevede una clausola di salvaguardia da rimodulazione per i nuovi clienti: nel primo semestre Vodafone non potrà applicare rimodulazioni al costo per il rinnovo mensile. Unico extra rispetto alla spesa ricorrente di 7,99 euro sarà un prezzo di attivazione una tantum dal valore di 10 euro.

Con la Special 70 Giga, Vodafone applica le medesime condizioni commerciali di altre già popolari offerte. Di base, gli utenti potranno sottoscrivere quest’iniziativa soltanto in uno dei punti vendita ufficiali del provider sul territorio nazionale. Almeno per ora, la promozione non sarà disponibile attraverso i canali online.

Ulteriore condizione per la Special 70 Giga è la portabilità del numero. In linea con altre iniziative low cost, la promozione sarà disponibile solo per gli attuali clienti TIM, WindTre ed Iliad. Dal momento dell’attivazione all’avvenuto passaggio di rete saranno necessari dai due a tre giorni lavorativi.