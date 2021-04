È molto comodo, con il successo delle piattaforme, avere la possibilità di decidere quali contenuti guardare. Gia la scorsa settimana abbiamo affrontato questo tema, elencando però una serie di film e serie TV presenti sulle varie piattaforme unicamente a tema zombie. Oggi faremo lo stesso, ma ci concentreremo sui vampiri, un’altra delle importantissime icone nella storia dell’horror.

Vampiri in streaming, ecco film e serie da guardare sulle piattaforme

Cominciamo con Netflix. Digitando la parola “vampiri” sulla barra di ricerca, vi compariranno molti diversi contenuti. Probabilmente la piattaforma californiana non prende sufficientemente sul serio questa categoria dell’orrore. In effetti i primi titoli che vedrete comparire non sono proprio legati al vero e proprio vampiro tradizionale. Si tratta di storie in cui vengono messi al centro drammi adolescenziali e altre cose simili. Si arriva poi al tanto criticato Twilight, con tutta la saga a seguito. Abbiamo poi film come Van Helsing o una serie di nome Dracula, la quale già acquisisce dei toni più seri.

Più importante è invece il ruolo che Prime Video da a queste creature. Per qualche ragione le piattaforme si sono riempite di film parodistici sula genere e su serie adolescenziali, come ad esempio Teen Wolf o The Vampire Diaries. Parte delle motivazioni è da attribuire al fenomeno Twilight che tutt’oggi risuona. Ma il lato positivo è che esistono ancora delle serie e dei film che trattano l’argomento in maniera tradizionale. Potrete noleggiare “Intervista col Vampiro“, un classico del genere. Inoltre vi consigliamo il bingo watching di Buffy The Vampire Slayer, una serie che nonostante gli anni è ancora piena di tematiche attuali.