Telegram ha battuto nettamente WhatsApp soprattutto negli ultimi mesi, dimostrando di poter portare dalla sua parte diversi utenti. Le persone scottate dall’arrivo del nuovo aggiornamento sull’applicazione in verde che comporterà un cambiamento delle condizioni e dei termini della privacy hanno scelto infatti l’applicazione russa.

Questa detiene diverse feature importanti, tra le quali a saltare più all’occhio e di sicuro quella dei canali. Telegram infatti dispone di questa possibilità, la quale non consiste altro che in alcuni gruppi in cui non è possibile interloquire ma semplicemente beneficiare di ciò che viene offerto dal creatore del canale. Ecco ad esempio il nostro canale Telegram ufficiale che tratta le migliori offerte Amazon: clicca qui per entrare.

Telegram: un nuovo aggiornamento per le chat vocali che saranno programmabili

Le nuove chat vocali di Telegram che sono integrate nei gruppi e nei canali stanno percorrendo la strada aperta da Clubhouse. Secondo quanto riportato la celebre applicazione di messaggistica in questo momento sarebbe in procinto di riportare un nuovo aggiornamento.

Le novità andrebbero a riguardare l’opportunità di riuscire a programmare una sessione vocale in anticipo. In questo modo gli utenti del canale o del gruppo avranno la possibilità di vedere un avviso che gli permetterà di ottenere informazioni riguardo al prossimo appuntamento. Pronta dunque ad arrivare all’opportunità per gli amministratori dei canali di scegliere se far partire una chat vocale immediata o se programmarla ad un orario stabilito. Nel momento in cui si deciderà di programmare, tutti gli utenti del canale potranno visualizzare il messaggio che apparirà sotto forma di post fissato.