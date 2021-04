Vodafone Italia ritocca parecchio il prezzo delle sue tariffe a rimarcare quello che per molti clienti si configura come una vera e propria abitudine dura a morire. Il costo di alcune offerte cambia proporzionalmente a quelle che, secondo l’operatore, sono le esigenze tecniche di rinnovamento e potenziamento della rete. Si sborsano fino a 24 Euro in più per mantenere in attivo le promozioni scelte per quanto concerne la rete fissa. Molti non ci stanno e scelgono di andare via. Ecco quali sono le nuove disposizioni e cosa fare.

Vodafone rimodula le offerte di rete fissa: per queste il costo è aumentato parecchio

Un’autentica batosta quella inferta da Vodafone Home in relazione al costo di alcune offerte per Internet e Telefono di casa. La notizia si riassume in quelle che sono le novità delle tariffe cui si applicano il sovrapprezzo di 1,99 euro al mese, ora giustificato dagli “investimenti sulla rete e nuove esigenze di traffico”. Le opzioni coinvolte nel giro di modifiche contrattuali sono le seguenti:

Vodafone Casa Senza Limiti

Casa Senza Limiti New

Vodafone Casa Zero Pensieri New

Casa Zero Pensieri Plus

Vodafone Casa Senza Limiti Plus

Telefono Senza Limiti

Telefono Senza Limiti Extra

Telefono Ovunque

Vodafone Telefono Fisso

Tutto Facile Fisso

A partire da queste ore, infatti, le rimodulazioni sono in attivo e prevedono un ulteriore esborso in mancanza di inoltro digitale delle fatture. In tal caso, infatti, il cliente è chiamato a pagare ulteriori 0,61 Euro per la copertura delle spese di spedizione dei conti in formato cartaceo. Un ritardo nei termini di pagamento imposti, inoltre, provoca il pagamento di un ulteriore indennizzo secondo i criteri imposti dall’articolo 13 redatto dal gestore. In queste condizioni l’aumento è compreso tra lo 0 ed il 6% in funzione dello storico cliente sui pagamenti.

