Molti ancora ricordano quando, il 20 ottobre 2020, era arrivata l’anteprima di Suburra 3 su Netflix. Questa serie TV ha davvero appassionato i suoi fan per la trama mai scontata accompagnata da una colonna sonora davvero fantastica. Purtroppo però gli episodi sono già finiti e molti si chiedono se ne usciranno di nuovi. Chi non vuole ricevere cattive notizie è il caso che non legga questo articolo. Ma tanto si sa, “tolto il dente, tolto il dolore” vero? Quindi in questo caso meglio una brutta verità che una piacevole bugia.

Suburra: qualcuno sa se è in programma la quarta stagione?

Diversi abbonati Netflix si stanno chiedendo in questi giorni se qualcuno ha notizie di una possibile quarta stagione per Suburra. Questo titolo è piaciuto così tanto che i fan non riescono a farsene una ragione. Infatti la produzione ha più e più volte dichiarato che è sempre stata loro intenzione terminare la serie con i 24 episodi.

Anche un tweet di Netflix, proprio in occasione dell’annuncio di Suburra 3, non lasciava dubbi a questo. Il posto infatti recitava così:

“Sul trono di Roma c’è posto per un solo re. #Suburra 3, l’ultima stagione. Prossimamente”.

Tuttavia molti speravano fosse solo un errore o che almeno qualcuno, impietosito dai fan, decidesse di continuare la narrazione di Suburra. Al contrario non sarà così e una quarta stagione non ci sarà. Tutto si conclude con la terza quando si innescano le conseguenze al suicidio di Lele e Manfredi fa ritorno dopo il coma nel suo clan, quello degli Anacleti. Un finale di stagione davvero entusiasmante dove le carte in gioco vengono completamente mescolate e il potere dei vari personaggi cambia in modo inaspettato.

L’unione fa la forza e il risultato è Blocco 181

Ultimissima notizia che potrà risollevare i fan da questa brutta notizia è che il regista di Suburra insieme a quello di Gomorra sono al lavoro per una nuova serie TV ambientata a Milano. Si chiamerà Blocco 181 e vedrà per la prima volta sugli schermi come attore il rapper Salmo.