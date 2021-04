A partire da oggi 12 aprile, Google Pay lancerá la Spring Challenge, un concorso di 10 giorni per eseguire attivitá che potrebbero farti vincere un regalo di $ 30. La sfida dovrebbe essere abbastanza facile e puoi persino aiutare i tuoi amici. Al momento, la Spring Challenge é appena iniziata dopo che la societá ha annunciato le linee guida di base.

Tutto quello che devi fare è raccogliere timbri attraverso azione come pagare agli amici, riscattare offerte, completare transazioni, segnalare amici e attivare approfondimenti sul tuo account. Se raggiungi 5 timbri unici, riceverai una ricompensa di $ 30. Ogni giorni, a partire da oggi, ci saranno una serie di azioni quotidiane che troverai nell’app Google Pay da poter completare per guadagnare timbri.

Google Pay: la sfida durerá per 10 giorni

Le regole spiegano che l’elenco delle attivitá cambierá ogni giorno e alcune potrebbero richiedere di eseguire alcune azioni piú di una volta per essere completate. Tuttavia, ci sono un paio di avvertimenti di cui devi essere a conoscenza. Prima di tutto, c’è un limite di 200000 premi da distribuire, il che significa che i premi potrebbero scadere prima della fine dei 10 giorni.

Inoltre, non si tratta semplicemente di raccogliere un totale di cinque francobolli, ma devi collezionarne uno per ogni francobollo: Robin, Orso, Alligatore, Alce e Volpe. Alcuni compiti garantiscono timbri specifici mentre altri ne producono uno a caso. A quanto pare, Google riferisce che c’é una probabilitá del 5% di ottenere l’alce o la volpe e del 95% per gli altri timbri. É probabile che questo abbia lo scopo di spingere gli utenti a completare azioni specifiche piuttosto che correre il rischio di ottenerle in modo casuale.

Se invece hai dei timbri extra, puoi regalare alcuni di questi ai tuoi amici. Puoi donare solo timbri che possiedi giá. Naturalmente, per partecipare alla sfida devi scaricare l’ultima versione dell’app Google Pay.