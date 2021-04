Coop e Ipercoop si aggiungono alla lunga lista di aziende pronte a tutto pur di ritagliarsi un piccolo spazio nel cuore dei tantissimi consumatori italiani alla ricerca della perfetta occasione per riuscire a risparmiare sui vari acquisti effettuati, sia inerenti alla tecnologia generale, che ai beni di prima necessità.

Il volantino che andremo a raccontarvi, lo ricordiamo, ripercorre le richieste attuali degli utenti, senza eccellere o puntare troppo in alto nella scala gerarchica degli smartphone di ultima generazione. Tutti gli acquisti potranno essere completati in esclusiva assoluta nei vari negozi sparsi per il territorio, i prodotti saranno commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto saranno completamente sbrandizzati (tranne che rari casi).

Se volete avere sul vostro smartphone i migliori codici sconto Amazon, correte ad iscrivervi subito a questo link.

Coop e Ipercoop: quali sono le occasioni per risparmiare

Osservando da vicino l’intera campagna promozionale, l’occhio cade sicuramente sulla “promessa” di uno sconto del 30/40% sugli iPhone in vendita in negozio. La promozione è chiaramente molto interessante, anche se è necessario prestare la giusta attenzione, poiché sono esclusi i modelli della serie iPhone SE e sopratutto tutti gli iPhone 12 di ultima generazione.

Le alternative sono ad ogni modo rappresentate da modelli con sistema operativo Android, del calibro di Samsung galaxy A32, in vendita a 259 euro, ma anche Motorola G9 Play a 159 euro o Xiaomi Redmi Note 9, attualmente disponibile a 169 euro.

Il volantino Coop e Ipercoop lo trovate direttamente nell’articolo, in modo da avere la possibilità di conoscere da vicino tutti gli altri sconti che le aziende hanno appositamente riservato a voi.