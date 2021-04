WhatsApp: tanti smartphone non possono più usare l'app, ecco perché

Il processo di rinnovamento di ogni azienda e quindi anche di ogni applicazione passa attraverso i soliti aggiornamenti e attraverso la programmazione. WhatsApp tempo addietro annunciò di voler introdurre sulla sua piattaforma tante nuove soluzioni, le quali di certo oggi fanno parte di un organigramma ben preciso. Le funzionalità di cui dispone WhatsApp infatti sono note in tutto il mondo ed essenziali per tutti gli utenti che si servono della celebre applicazione.

Allo stesso tempo ci sono tantissimi fattori da valutare, dal momento che con ogni nuovo aggiornamento vengono richiesti alcuni criteri indispensabili. Proprio per questo motivo annualmente la lista di supporto dei dispositivi abilitati all’utilizzo di WhatsApp viene rivista. Durante il mese di febbraio di ogni anno c’è infatti un grande numero di dispositivi mobili che viene depennato proprio dalla lista di supporto appena citata. Questi risulterebbero infatti obsoleti e non in grado di sostenere al meglio i nuovi aggiornamenti in arrivo, comportando lamentele e problematiche per WhatsApp. Anche questa volta infatti numerosi smartphone hanno dovuto dire addio alla celebre app di messaggistica.

WhatsApp: tutti questi dispositivi dovranno fare a meno dell’app per sempre

E’ ormai risaputo da diversi giorni: tutti gli iPhone 4 o modelli precedenti ma anche ad un lungo elenco di smartphone di casa Android. Fra questi spicca di certo anche il celebre Galaxy S2 così come Huawei Ascend P1 ed il Motorola Droid RAZR. In basso trovate una rapida lista con i modelli più iconici che abbandoneranno la celebre app di messaggistica istantanea: