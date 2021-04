WhatsApp sta introducendo una nuova funzione silenziosamente, la quale riguarda il segno di spunta blu come conferma di lettura dei messaggi. Molti utenti hanno giá notato il problema, ma in realtá il cambiamento implementa qualcosa che era atteso da molto tempo. Forse alcuni di voi hanno giá notato l’arrivo dell’aggiornamento.

L’update è arrivato in modalitá silenziosa su WhatsApp, senza un “vero” aggiornamento. Fino ad ora, i segni di spunta blu venivano sempre visualizzati per i messaggi vocali non appena il messaggio veniva ricevuto ed ascoltato. In questo modo, il mittente poteva vedere direttamente se il destinatario avesse ascoltato il messaggio. Ció succedeva anche se le conferme di lettura erano state disattivate.

WhatsApp sta lavorando anche ad un’altra funzionalitá

Questo é ció che é cambiato con l’aggiornamento. WhatsApp non ha disattivato completamente il segno di spunta blu per i messaggi vocali, ma ora avranno la stessa funzione dei messaggi normali. Di conseguenza, ció che si applica ai messaggi di testo si applica anche ai messaggi vocali.

Se hai disattivato la conferma di lettura con il segno di spunta blu, non riceverai piú la conferma di lettura dai tuoi contatti. Quindi, se hai disattivato la funzione per la conferma di lettura, ma desideri vedere nuovamente i segni di spunta blu per i messaggi vocali, devi riattivare la conferma di lettura sul tuo account. Tuttavia, ricordiamo che anche l’altra persona deve aver attivato la ricevuta di lettura.

Infatti, i segni di spunta blu ricompaiono solo se entrambe le parti hanno attivato la funzione. Nel frattempo, sebbene i nuovi termini di utilizzo di Whatsapp continuino a suscitare polemiche, verrá presto implementata una funzionalitá da tempo desiderata. WhatsApp consentirá di utilizzare un account su piú dispositivi. La funzione è ancora in fase di sviluppo, ma é probabile che non dovremo aspettare troppo a lungo.