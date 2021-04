Whatsapp: il trucco per i più timidi che permette di cambiare voce nei vocali

Ognuno di noi viene “perseguitato” dalle proprie insicurezze: ci sono persone che detestano farsi scattare delle foto, chi odia rivedersi in video, o ancora, c’è chi non sopporta ascoltare la propria voce nei messaggi vocali. Le soluzioni in questo caso sono due: si può imparare ad amarsi per ciò che si è. Oppure, nell’altro caso Whatsapp può offrirci un’alternativa valida. Proprio cos’, l’app di messaggistica più famosa di sempre, permette di modificare la propria voce nei vocali andando a migliorare (o camuffare) il tono dell’utente.

Vi spieghiamo meglio. Ad aiutarci non sarà l’applicazione, ma l’ausilio di alcune app apposite. Grazie a queste si potranno quindi fare scherzi, audio Whatsapp divertenti o appunto, come dicevamo prima, nascondere la propria voce (per i più timidi ed insicuri).

WhatsApp: le app migliori per modificare la propria voce

Quali sono dunque le app da affiancare a Whatsapp? Vi consigliamo:

Voice Changer Plus: disponibile solo su iOS (da non confondere con l’omonima app disponibile anche su Android) e sviluppata da Arf Software Inc. Questa permette di scegliere tra diversi effetti sonori come il robot o l’effetto elio con oltre 55 effetti diversi. Risulta essere molto semplice nell’utilizzo.

Cambia Voce -Effetti audio: ottima per Android, e consigliata da molte testate, permette di utilizzare tantissimi effetti con suoni anche personalizzati, e inviarli attraverso i principali social network, compreso WhatsApp.

A proposito, per inviare un vocale con voce modificata su WhatsApp sarà fondamentale fare l’esportazione dalle app al colosso di messaggistica come allegato esterno. Questa è l’unica pecca del trucco: per il ricevente non sarà difficile capire l’utilizzo di modifiche sul vocale, vista la sua forma non proprio classica.