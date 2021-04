Brutte notizie in arrivo, luce e gas avranno dei rincari. Un anno fa con lo scoppio della pandemia e l’attivazione del lockdown i principali fornitori di energia avevano deciso di aiutare la popolazione. Per farlo si era stabilito una rimodulazione dei costi di energia elettrica e gas. Una anno dopo i prezzi riprendo a lievitare e anche se non sono ancora ai livelli precedenti alla pandemia.

Si parla infatti di un aumento di circa il 4% dei costi malgrado nell’ultimo anno il numero di famiglie a vivere al di sotto della soglia di povertà sia aumentato vertiginosamente. Per fortuna comunque esistono alcuni trucchetti per cercare di risparmiare qualcosa sulle bollette di luce e gas, ecco come fare.

Luce e gas: ecco come risparmiare sulle bollette

Il primo consiglio utile per cercare di risparmiare sulle bollette di luce e gas, in realtà più per l’energia elettrica che per il combustibile, riguarda le fasce orarie. Scegliere di utilizzare gli elettrodomestici che consumano di più nelle ore serali può portare un discreto risparmio propio in virtù delle diverse fasce di prezzi base all’orario.

Ci si può poi, nel caso servisse uno nuovo, concentrare sulla classe di energetica degli elettrodomestici. Oltre che aiutare l’ambiente riducendo le emissioni e le classi energetiche più alte portano con se anche un certo risparmio sulla bolletta. Infine non è mai una cattiva idea investire sul termoisolamento della propria abitazione. Anche solo rimpiazzare gli infissi con degli elementi termoisolanti può portare a risparmiare sulle bollette sia della luce che del gas.