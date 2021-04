Lanq PCDock Pro è una docking station davvero unica nel suo genere, partendo dai materiali fino ad arrivare alle funzionalità.

Interamente in alluminio, la station PCDock Pro include nella parte alta il caricatore wireless per effettuare la ricarica wireless rapida per gli smartphone. Nella parte bassa è presente invece un lettore di impronte digitali per accedere a Windows sul vostro computer, il quale avrà dunque un accesso biometrico. Sul lato ecco le porte USB 3.0 e le porte USB Type-C per trasferimento dati e ricarica. Sulla destra c’è anche il tasto di accensione e spegnimento del Led, mentre in basso ecco il cuore pulsante della docking station.

Lanq PCDock Pro: eleganza, resistenza e integrazione con il PC

PCDock Pro si presenta molto interessante sia dal punto di vista dei materiali, molto resistenti fino a permettere alla station di reggere oltre 35 kg di peso, sia per le sue funzionalità.

Ecco ad esempio il lettore di impronte che è compatibile con Windows Hello e permette un riconoscimento rapido e preciso. La produttività del desktop aumenta vertiginosamente anche per i gamer, i quali avranno una zona per ricaricare wireless il proprio smartphone. Ci sono poi 2 porte Type-C 3.2 5Gps e due porte USB standard 3.0. Una delle porte funzionerà anche per il fast charge.

Presente il supporto per il Wi-Fi con l’antenna ad alte prestazioni con doppia banda, il tutto attivabile mediante Windows. Presente anche un modulo bluetooth fino a 3Mb/s con copertura a 10 metri e per 10 dispositivi simultaneamente. Presente anche un Led RGB per un’illuminazione nella parte sottostante.

Conclusioni e prezzo

Tra le note positive che abbiamo notato c’è chiaramente è quella di poter caricare lo smartphone mentre si lavora al pc utilizzando questo supporto. Per quanto riguarda invece le note negative sembra che la striscia LED non sia molto prestante in termini di qualità: la nostra infatti ha smesso di funzionare dopo circa 8 giorni.

La Lanq PCDock Pro è acquistabile su Indiegogo ad un prezzo di 149$ che al cambio corrispondono a circa 130€. Il prezzo risulta non particolarmente elevato e in fin dei conti ci sentiamo di consigliare tale accessorio per rispondere le qualità del vostro computer.