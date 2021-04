Il catalogo di Netflix a breve potrebbe ampliarsi di nuovi titoli e di nuovi episodi di serie tv divenute oramai popolarissime sia in Italia che nel mondo. Per il 2021, le uscite più attese degli appassionati della tv streaming sono senza dubbio quelle di Lucifer, Stranger Things e La casa di carta. Purtroppo però non ci sono grandi notizie in merito.

La casa di carta, Lucifer, Stranger Things: novità non positive per i fan Netflix

Lo scenario migliore per tutti gli abbonati a Netflix allo stato attuale è quello relativo a Lucifer. La serie tv è pronta a rinnovarsi per la sua quinta stagione. I prossimi episodi del dark drama arriveranno sugli schermi degli utenti in Italia a partire dal prossimo 28 Maggio.

Inoltre, e questa è una novità non da poco conto, Netflix ha ufficializzato la partenza delle riprese per una nuova stagione di Lucifer che sarà resa disponibile dal 2022.

Per La casa di carta e Stranger Things, le notizie sono meno confortanti. Stranger Things è attualmente ancora in fase di riprese. Il set è operativo in Georgia, ma considerata anche la fase di post produzione l’attesa potrebbe non essere tanto breve. L’uscita dei prossimi episodi è prevista quindi tra l’autunno del 2021 e l’inverno del 2022.

Date non certe ci sono anche per la La casa di carta. Per la serie tv spagnola sembra incidere molto la pandemia e l’emergenza sanitaria per il Covid. Le riprese hanno subito infatti dei rallentamenti e non sarebbero ancora concluse. Gli episodi della stagione conclusiva de La casa di carta dovrebbero quindi arrivare non prima di Settembre.